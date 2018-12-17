Американцы не смогут «рулить» МКС ближайшие полтора года

Американские астронавты ближайшие полтора года не смогут руководить на Международной космической станции, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«В октябре 2018 года немец Александер Герст стал командиром станции после американца Эндрю Фейстела. В ночь на 19 декабря немец передаст командование МКС россиянину Олегу Кононенко, которого в июне 2019 года на этом посту сменит россиянин же Алексей Овчинин», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что в октябре 2019 года МКС будет командовать итальянец Лука Пармитано, в феврале 2020 – россиянин Олег Скрипочка.

«Только в апреле 2020 года командиром станции снова сможет стать американский астронавт», – пояснил собеседник.

Он отметил, что Герст и Пармитано получают должности командиров МКС за счет американской квоты, поэтому американские астронавты не скоро смогут управлять станцией.

Ранее в декабре стало известно, что орбиту МКС будут корректировать в течение всего 2019 года.