Кремль отреагировал на сведения об использовании президентом Судана Ту-154

Взгляд
17 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
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Почему повышение ставки ЦБ неожиданно сыграло против рубля

Повышение ставки ЦБ обычно ведет к укреплению местной валютыФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Ключевая ставка ЦБ была поднята второй раз в этом году. Это шаг на опережение инфляции, объясняет регулятор. Однако это еще и защита рубля от спекулянтов и будущих санкций. Российская валюта сначала обрадовалась и подросла, однако очень быстро все прекратилось. Почему регулятор не смог помочь рублю и к чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как Кожемяко победил в «протестном» Приморье

Олегу Кожемяко удалось за пару месяцев переломить негативные тренды в ПриморьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Самая бурная избирательная кампания этой осени завершилась – Приморье избрало себе нового руководителя. С солидным перевесом на выборах победил Олег Кожемяко, самовыдвиженец, главным соперником которого оказался Андрей Андрейченко из ЛДПР. Назначенный президентом не далее как в сентябре, врио губернатора Кожемяко сумел всего за пару месяцев завоевать доверие очень непростого края. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечеству есть чем заняться сообща. Но глобализация поставила перед ним ложные цели, что объективно мешает людям и правительствам разных стран объединяться для решения действительно важных задач. Подробности...

Как московские таксисты охраняют СССР и дружбу народов

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Если разобраться, мы все хоть и «понаехали», а всё равно получается как из одного большого семейства. Вроде бы когда-то все переругались и не разговариваем. Но ведь на одном языке общаемся, даже если говорим на разных. Значит, все свои. Подробности...
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Инфантильный уют тоталитаризма

Катерина Кладо, киновед
Кашин-то вывернется. Ни жалости, ни поддержки не требует. Огорчительно лишь наблюдать за тем, как все меньше места какой бы то ни было, хоть даже минимальной, цветущей, да хоть и увядающей, сложности в нашей реальности. Подробности...
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    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

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    Почему Арктика имеет критическое значение для России

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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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          Кремль отреагировал на сведения об использовании президентом Судана Ту-154

          17 декабря 2018, 14:06

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопрос о том, почему президент Судана Омар аль-Башир 16 декабря прибыл в Дамаск на Ту-154.

          «Я не располагаю такой информацией, не могу ответить на ваш вопрос. Если вы считаете, что там совершал какие-то перелеты самолет Минобороны, лучше вам в наше оборонное ведомство обращаться», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

          В июле Росгеология подписала с Суданом соглашение по разведке и освоению блока 15 на шельфе Красного моря; на данный момент рассматривается возможность строительства в стране совместного нефтеперерабатывающего завода.


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