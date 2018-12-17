Кремль отреагировал на сведения об использовании президентом Судана Ту-154

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопрос о том, почему президент Судана Омар аль-Башир 16 декабря прибыл в Дамаск на Ту-154.

«Я не располагаю такой информацией, не могу ответить на ваш вопрос. Если вы считаете, что там совершал какие-то перелеты самолет Минобороны, лучше вам в наше оборонное ведомство обращаться», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В июле Росгеология подписала с Суданом соглашение по разведке и освоению блока 15 на шельфе Красного моря; на данный момент рассматривается возможность строительства в стране совместного нефтеперерабатывающего завода.