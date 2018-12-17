Песков объяснил переход на российское программное обеспечение

Российский софт вряд ли сможет полностью заменить иностранный, однако это важный вопрос для безопасности киберсуверенитета, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Понимаете, мы живем с вами во время, когда в угоду политике могут отключаться или могут озвучиваться угрозы по отключению целых глобальных сервисов. Это, конечно, является неприемлемым, и, чтобы спокойно жить вот в такой враждебной обстановке, естественно, нужно сохранять, скажем так, самодостаточность в ключевых областях. Именно поэтому необходим перевод на отечественный софт», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

«Может ли сейчас отечественный софт полностью заменить (иностранный)? Не думаю. Хотя, конечно, нужно получить точку зрения экспертов, особенно в правительстве, которое занимается этим вопросом», – уточнил пресс-секретарь.

Он добавил, что это сложный процесс, в некоторых сегментах отечественный софт «нужно совершенствовать», этот переход растянут во времени, хоть шаги по определению «дэдлайнов» уже предпринимаются.

Ранее сообщалось, что госкомпании обяжут перейти на отечественное программное обеспечение. При этом план перехода должен быть подготовлен и утвержден до 2021 года.