Жительница Канады случайно отправила кота по почте

В канадском Дартмуте женщина по ошибке отправила своего кота в посылке в Монреаль.

Женщина упаковывала несколько посылок. Она не заметила, как в одну из них залез ее кот Балу и заснул, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CTV.

Хозяйка заметила пропажу кота, когда все посылки были отправлены.

Через день ей позвонили из курьерской компании, уточнив, не отправляла ли она кота.

Оказалось, что кот смог проделать дыру в коробке и выбраться наружу. Его обнаружил водитель грузовика, перевозившего посылки. Кота передали в службу защиты животных, а потом вернули хозяйке.

Ранее пользователей Сети покорило видео, на котором кот Мару из Японии предпринял несколько попыток уместиться в маленькой коробке.