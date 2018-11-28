Знаменитый кот Мару покорил соцсети попыткой уместиться в коробке

В Сети появилось новое видео с участием знаменитого кота Мару из Японии; пухлый питомец предпринял несколько попыток уместиться в маленькой коробке, чем покорил интернет-пользователей.

Новое видео, главным героем которого стал Мару, опубликовано на YouTube.

Видно, что кот настойчиво пытается влезть в картонную коробку из-под корма для животных, но его попытки оказываются неудачными – не вписывается то живот, то задние лапы.

Поклонники котика шутят о том, что коробка для Мару – «естественная среда обитания». Некоторые считают, что Мару оказался в беспроигрышной ситуации – сначала съел корм, а затем использовал по своему усмотрению и коробку, в которой он хранился.

Мару – 11-летний кот породы шотландская прямоухая (скоттиш-страйт) из Японии. Уже не первый год покоряет интернет. Каждый клип с его участием набирает в среднем не менее полумиллиона просмотров. При этом владелица Мару не показывает свое лицо в кадре и не говорит на видео, зато в 2011 году она под псевдонимом mugumogu выпустила книгу о Мару.