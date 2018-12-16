Возросло число пострадавших при жесткой посадке Ми-8

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области пострадали восемь человек, трое госпитализированы, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города Кедровый, где произошел инцидент.

«Пострадавших пятеро, трое госпитализированы», – передает ТАСС слова представителя службы.

Ранее сообщалось о троих пострадавших. Всего на борту вертолета было 25 человек. При посадке у вертолета сломалась стойка шасси.