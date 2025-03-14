Reuters: G7 ужесточит санкции против России при отказе от перемирия

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает Reuters со ссылкой на проект коммюнике по итогам встречи глав МИД «семерки» в канадской провинции Квебек, страны G7 рассматривают возможность ужесточения антироссийских санкций, если Москва откажется от предложения установить прекращение огня на Украине сроком на 30 дней. В проекте коммюнике говорится о необходимости усиления издержек для России. Такое решение обсуждалось в связи с возможной несогласованностью по вопросу перемирия, передает ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств G7 подчеркнули важность принятия Россией мер по взаимному прекращению огня и полного выполнения перемирия. В противном случае, группы стран могут ввести новые санкции, включая потолки на цены на нефть и дополнительные шаги по поддержке Украины.

В заявлении также подчеркивалась необходимость предоставления Киеву надежных гарантий безопасности для содействия стабилизации региона.

Ранее Reuters сообщило, что проект коммюнике G7 не содержит упоминаний о новых санкциях против России, но подчеркивает необходимость мирных усилий и призывает Россию безоговорочно согласиться на перемирие на Украине.

Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин поддержал идею США о перемирии с Украиной на 30 суток. Однако президент подчеркнул, что в этом вопросе есть «нюансы».

Позже президент США назвал «многообещающими» слова Путина о возможности прекращения огня на Украине.