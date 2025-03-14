После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».8 комментариев
Reuters: G7 ужесточит санкции против России при отказе от перемирия
Страны «Группы семи» (G7) могут усилить санкции против России, если она не согласится на 30-дневное перемирие на Украине, включая возможные ограничения на цены на нефть и дополнительные меры помощи Киеву, сообщили СМИ.
Как передает Reuters со ссылкой на проект коммюнике по итогам встречи глав МИД «семерки» в канадской провинции Квебек, страны G7 рассматривают возможность ужесточения антироссийских санкций, если Москва откажется от предложения установить прекращение огня на Украине сроком на 30 дней. В проекте коммюнике говорится о необходимости усиления издержек для России. Такое решение обсуждалось в связи с возможной несогласованностью по вопросу перемирия, передает ТАСС.
Главы внешнеполитических ведомств G7 подчеркнули важность принятия Россией мер по взаимному прекращению огня и полного выполнения перемирия. В противном случае, группы стран могут ввести новые санкции, включая потолки на цены на нефть и дополнительные шаги по поддержке Украины.
В заявлении также подчеркивалась необходимость предоставления Киеву надежных гарантий безопасности для содействия стабилизации региона.
Ранее Reuters сообщило, что проект коммюнике G7 не содержит упоминаний о новых санкциях против России, но подчеркивает необходимость мирных усилий и призывает Россию безоговорочно согласиться на перемирие на Украине.
Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин поддержал идею США о перемирии с Украиной на 30 суток. Однако президент подчеркнул, что в этом вопросе есть «нюансы».
Позже президент США назвал «многообещающими» слова Путина о возможности прекращения огня на Украине.