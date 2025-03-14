В ДНР началась работа по созданию Центра реабилитации детей с травмами

Вице-спикер Госдумы Кузнецова объявила о создании Центра реабилитации детей в Донецке

На встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным и министром здравоохранения ДНР Дмитрием Гарцевым Анна Кузнецова обсудила создание первого Центра компетенций в области хирургии в Донецке, сообщается в Telegram-канале Кузнецовой.

В обсуждении также приняли участие главврач Республиканской травматологической больницы Андрей Боряк и хирург-травматолог Евгений Жилицын.

Кузнецова подчеркнула, что нехватка врачей, особенно хирургов-травматологов, является одной из самых сложных проблем. По ее словам, Донецк был выбран для работы первого Центра подготовки хирургов не случайно: под обстрелами объединились специалисты высочайшей квалификации.

В основе работы Центра будет заложен мультидисциплинарный подход, предполагающий объединение усилий Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – Клиникой доктора Рошаля в Москве. Центр сфокусируется на повышении квалификации специалистов в лечении и реабилитации детей, пострадавших от минно-взрывных ранений.

Целью проекта является создание системы подготовки кадров для комплексной помощи детям с травмами. Центр станет площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов, которые будут работать в воссоединенных регионах России и проводить исследования, внедряя лучшие практики в сфере хирургии и реабилитации.