После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».8 комментариев
В ДНР началась работа по созданию Центра реабилитации детей с травмами
Вице-спикер Госдумы Кузнецова объявила о создании Центра реабилитации детей в Донецке
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила о начале работы над созданием Центра компетенций для лечения и реабилитации детей с травмами в Донецкой народной республике.
На встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным и министром здравоохранения ДНР Дмитрием Гарцевым Анна Кузнецова обсудила создание первого Центра компетенций в области хирургии в Донецке, сообщается в Telegram-канале Кузнецовой.
В обсуждении также приняли участие главврач Республиканской травматологической больницы Андрей Боряк и хирург-травматолог Евгений Жилицын.
Кузнецова подчеркнула, что нехватка врачей, особенно хирургов-травматологов, является одной из самых сложных проблем. По ее словам, Донецк был выбран для работы первого Центра подготовки хирургов не случайно: под обстрелами объединились специалисты высочайшей квалификации.
В основе работы Центра будет заложен мультидисциплинарный подход, предполагающий объединение усилий Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – Клиникой доктора Рошаля в Москве. Центр сфокусируется на повышении квалификации специалистов в лечении и реабилитации детей, пострадавших от минно-взрывных ранений.
Целью проекта является создание системы подготовки кадров для комплексной помощи детям с травмами. Центр станет площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов, которые будут работать в воссоединенных регионах России и проводить исследования, внедряя лучшие практики в сфере хирургии и реабилитации.