Во Франции полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

Протестующие во Франции начали акции на Елисейских полях в центре Парижа, полиция применила против них слезоточивый газ.

Несколько сотен человек собрались около Триумфальной арки, доступ к которой перекрыт полицией, передает РИА «Новости».

Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, пытаясь отогнать демонстрантов от арки. Протестующие, скандируя, направились в сторону Елисейского дворца. Район вокруг него также перекрыт полицией.

Демонстранты держат в руках флаги Франции, белая полоса на которых перекрашена в желтый цвет в честь «жилетов».

Ранее в субботу сообщалось, что в стране мобилизованы 69 тыс. полицейских для охраны порядка во время акций протеста.

Акции «желтых жилетов» против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. Спустя некоторое время митингующие стали выражать недовольство социальной ситуацией в стране. Газета ВЗГЛЯД писала об экономических последствиях протестов «желтых жилетов» и рассказывала, как восстание во Франции погрузит Евросоюз во внутренний кризис.