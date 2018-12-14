Меркель рассказала об ожиданиях от «желтых жилетов»

Такие протесты, как «желтые жилеты» в Париже, являются частью демократии, но они не должны перерастать в насилие, заявила в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС канцлер Германии Ангела Меркель.

«Возможность выразить протест является частью демократии, но к этому также относится то, что не должно быть насилия. Применение силы - это монополия государства. Мы ожидаем этого (такого подхода – прим. ВЗГЛЯД) от всех демонстраций в Германии, и я считаю, это также относится к Франции», – приводит слова Меркель РИА «Новости».

Акции «желтых жилетов» против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. Затем митингующие стали выражать недовольство социальной ситуацией в стране. Газета ВЗГЛЯД детально анализировала экономические последствия протестов «желтых жилетов».

Вслед за Францией акции протеста вспыхнули в Израиле.