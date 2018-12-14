По итогам обысков задержан глава района Дагестана

Сотрудники силовых ведомств задержали главу Бабаюртовского района Дагестана, где накануне проведены обыски, сообщили в местной администрации.

«Обыски в администрации Бабаюртовского района завершены, силовики забрали главу района и начальника финансового отдела администрации. Обвинение не предъявлено», - сообщил ТАСС собеседник.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой антикоррупционное войне, начавшейся в Дагестане, когда были задержаны сразу несколько высокопоставленных дагестанских чиновников в ходе спецоперации по чистке власти.