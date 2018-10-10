В Германии узаконили новый тип пола человека

Жители Германии смогут указывать не только мужской и женский, но «различный» пол при внесении информации в базу данных свидетельств о рождении, соответствующее решение принял бундестаг.

Парламент Германии принял поправки к законодательству о записи актов гражданского состояния. Ранее существовали лишь три варианта обозначения пола: «мужской», «женский» или «данные отсутствуют». Теперь появился вариант «различный», сообщает Deutsche Welle.

Поправки приняты для защиты интерсексуалов, тело которых имеет и мужские, и женские половые признаки.

«Если при рождении ребенок не может быть приписан ни к мужскому, ни к женскому полу и дальнейшее половое развитие также не позволит однозначно определить мужской или женский пол, то запись в акте регистрации о рождении может быть изменена задним числом», – сообщает издание.

Это возможно и в случаях, когда при рождении ребенка был выбран неверный пол. А при наличии медицинского заключения можно будет задним числом изменить и имя человека.

Нововведение раскритиковали «зеленые», левые и объединение ЛГБТ, которое считает, что изменение имени и правовой половой принадлежности должно происходить по требованию заявителя в орган ЗАГСа.

«Унизительные освидетельствования и патологизация должны быть отменены», – заявили в объединении.

Напомним, закон о закреплении третьего – «интерсексуального» – пола в книгах записи актов гражданского состояния правительство Германии приняло в августе.

В октябре мэр Нью-Йорка Билла де Блазио подписал законопроект, который вводит в свидетельства о рождении третий пол – «X». В июне Конституционный суд Австрии постановил, что люди должны получить возможность обозначать себя в официальных документах не только как мужчина или женщина.

Кроме того, «третий пол» официально существует в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.