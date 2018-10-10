В Нью-Йорке в свидетельствах о рождении ввели третий пол

Мэр Нью-Йорка Билла де Блазио подписал законопроект, который вводит в свидетельства о рождении третий пол – «X».

«Этот новый законопроект позволит всем жителям Нью-Йорка – особенно нашим трансгендерным и небинарным жителям – иметь свидетельства о рождении, которые лучше отражают их идентичность, и он способствует приверженности города защищать права ЛГБТК (LGBTQ, где Q – это обозначение любого человека, который не вписывается в традиционные рамки гендерной идентичности – прим. ВЗГЛЯД) сообщества», – сказал мэр.

После того, как новый закон вступит в силу, жители Нью-Йорка получат возможность изменять свой пол в свидетельствах о рождении без согласия медиков, пишет РИА «Новости» со ссылкой на AM New York.

Отмечается, что этот пол нельзя будет указать при рождении ребенка. Выбирать его смогут только граждане, которые определили свою гендерную идентичность не как мужскую или женскую.

Ранее американские СМИ рассказывали о новом «увлечении» элиты США – трансгендерных испытаниях над детьми с целью смены их пола на противоположный. Для этого выписываются неодобренные препараты, препятствующие половому созреванию ребенка.