У продюсера Дробыша вымогали деньги под угрозой сжечь машину

Полиция задержала мужчину, который угрожал поджечь машину российского композитора и музыкального продюсера Виктора Дробыша; также злоумышленник требовал 50 тыс. рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк сообщила, что в полицию обратилась «помощница одного известного музыкального продюсера и рассказала о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил ложную информацию о готовящемся поджоге автомобиля ее работодателя», передает РИА «Новости».

За невыполнение якобы поступившего ему заказа о поджоге «злоумышленник потребовал 50 тыс. рублей».

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской и Самарской областей задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина был задержан у себя дома в Самаре; отмечается, что ранее он был неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, «предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ».

Подозреваемому избрана мера пресечения «в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».