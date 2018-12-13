Соловьев раскритиковал Бузову за «отсутствие интеллекта»

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев раскритиковал коллегу Ольгу Бузову и продюсеров ее шоу «Замуж за Бузову» за безграмотность.

Свое мнение Соловьев высказал в эфире радиостанции «Вести ФМ», запись которой опубликовал в своём аккаунте в Instagram.

«Что говорить? Там интеллекта нет, не было никогда и не будет. Человек, который путает замужество и женитьбу! Выйти замуж за Бузову! Бузова что, мужик?» – сказал телеведущий.

Соведущая Соловьева предположила, что у создателей шоу была некая задумка, в которой был «специальный смысл». Ведущий парировал, что этим смыслом является безграмотность.

Телеведущий также раскритиковал продюсеров, которые работали над шоу. «А ты считаешь, что они умнее, если работают с такой ведущей?» – сказал Соловьев.

В конец ноября историк моды Александр Васильев заявил, что певица и телеведущая Ольга Бузова стала отражением вкуса россиян и иконой стиля.