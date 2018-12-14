В Москве бандиты с топором и пистолетом отняли у мужчины 13 млн рублей

Безработный 28-летний мужчина обратился в полицию после того, как из его BMW на юго-востоке Москвы была похищена сумка с 13 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по столице.

По словам потерпевшего, преступники на Mercedes перегородили ему движение, после чего из автомобиля вышли двое мужчин в масках. Один из них разбил топором заднее пассажирское и водительское стекло BMW, второй трижды выстрелил в родителя, передает РЕН ТВ.

В результате нападавшие украли из автомобиля сумку с 13 млн рублей и скрылись. Пострадавший с гематомами живота и левой кисти обратился в больницу.