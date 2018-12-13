Президентом может стать человек любой профессии, для этого он должен посвятить ей всю жизнь, сказал российский лидер Владимир Путин.

«Президентом может быть человек с любой профессией. Как правило, главами государств, правительств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания, погружены в социум и в законы взаимодействия людей между собой. Вот эти профессиональные знания и навыки, они нужны и полезны», – сказал Путин в ходе открытого урока в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», передает РИА «Новости».

Он добавил, что во главе правительств крупных стран есть люди, получившие физическое образование.

«Такие и в Европе есть, в крупных странах. Есть люди с другими базовыми первоначальными знаниями. Но главное не это – вообще, главное в другом. В том, что человек, когда выбирает такой вид деятельности, он должен для себя решить основную задачу – готов ли он свою жизнь или, во всяком случае, значительную часть своей жизни полностью посвятить тому делу, которое он избрал», – пояснил Путин.

Он отметил, что главное правило должно быть «не навреди».

«Не может быть хорошим врачом человек, который не сопереживает все, что сопереживает его пациент. Он должен любить пациента, он должен погружаться в его проблемы. И пытаться решить его проблемы так, как свои собственные. В полной мере это относится и к главам правительств, там, где это первые лица, и к главам государств, так», – подчеркнул президент.

Он добавил, что нужно быть порядочным человеком, это особенно важно для президентов.

Путин также поделился секретом, как достичь личного успеха.

«Каждый из вас может ставить перед собой самые амбициозные цели. Хотя, должен вам сказать, что это не всегда абсолютный критерий успеха личного. Но Эйнштейн не был никаким президентом, главой государства не был», – сказал президент. Он отметил, что глав правительств и президентов знают далеко не все, а таких людей, как Эйнштейна, знает весь мир.

«Поэтому нужно ставить перед собой такие задачи, достижение которых вам приятно, достижение который вы считаете для вас наиболее актуальным и притягательным. И в этом случае вы будете добиваться огромного личного успеха. А от личного успеха каждого будет зависеть успех страны», – заключил Путин.

В начале декабря французские СМИ назвали причину, по которой Россия много лет выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов; по их мнению, в этом большая заслуга образования Владимира Путина.