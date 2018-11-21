Во Франции нашли причину международного успеха Путина

Много лет Россия выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов, и причиной этого является великолепное образование президента Владимира Путина, пишут французские СМИ.

Французское издание Figaro пишет, что понимание Путиным географии, знание политической карты планеты и основных черт каждого государства и народа играют важную роль в успехе России на международной арене, передает РИА «Новости».

В качестве примера приводится случай, когда российский лидер прервал выступление министра сельского хозяйства Александра Ткачева, который говорил о поставках свинины в Индонезию.

Президент объяснил, что тот ошибается, так как речь идет о преимущественно мусульманской стране, где ислам исповедуют 87% населения, поставлять свинину туда нельзя.

Подчеркивается, что в отличие от других мировых лидеров Путин осознает связанную с культурой разницу в образовании и складе ума других народов, что позволяет ему вести более продуманную политику.

При этом против него вот уже много лет выступают западные лидеры, которые абсолютно не смыслят в данном вопросе. Например, Николя Саркози и Джордж Буш не знали разницы между шиитами и суннитами в начале своих президентских сроков, что привело к катастрофе в их политике на Ближнем Востоке.

Такая же ситуация и с нынешними лидерами: президент США Дональд Трамп путает Австрию и Австралию, а лидер Франции Эммануэль Макрон называет Гвиану, французское владение в Южной Америке, островом.

Слабые познания западных политиков в географии ведут к полному непониманию ключевых международных геостратегических вопросов и стремлению получить краткосрочную выгоду. В качестве примера издание приводит тот факт, что в Мали исламисты считались противниками французских интересов, но в Сирии рассматривались как союзники против Башара Асада.

Причиной тому являются слабые системы образования на Западе. Например, география не входит в обязательную школьную программу в США, а во французских учебных заведениях этому предмету почти не уделяют времени.

Вторая причина – это полное отсутствие интереса у многих западных лидеров, которых волнуют только экономические и финансовые вопросы.

Таким образом, у Запада нет четкой долгосрочной стратегии, которая давала бы им понять, кто враги и друзья, какие страны нельзя выводить из равновесия, чтобы сохранить мир во всем мире, и каково реальное соотношение сил между государствами.

Это приводит к множеству геополитических ошибок, за которые в данный момент приходится расплачиваться всему миру.

Например, появление запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» является следствием разрушения Ирака американцами в 2003 году и поддержки вооруженных мятежников в Сирии.

В то же время это объясняет, почему Россия с ее четкой стратегией во всех регионах мира постоянно выходит победителем из большинства мировых конфликтов, хотя в плане политических, экономических и военных ресурсов западные страны бывают сильнее.