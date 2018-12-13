Путин призвал защищать трудовые права работающих удаленно

Президент Владимир Путин призвал защитить трудовые права работающих удаленно в интернете или неполную рабочую неделю в силу цифровизации экономики.

Выступая на всероссийском открытом уроке «Направления прорыва», он призвал урегулировать эту ситуацию, передает ТАСС.

«Все это приводит к изменениям условий жизни людей. Все больше и больше людей начинают работать неполную рабочую неделю и в удаленном доступе, просто в интернете работают. Нужно же обеспечить их права, это до сих пор практически никак не отрегулировано в трудовом законодательстве», – сказал Путин.

Путин добавил, что интернет – это источник больших возможностей.

«Мы знаем, все знают, и молодые люди знают даже больше, чем люди старшего поколения, что такое интернет. Кто-то называет это панацеей от всего, кто-то называет это помойкой – что угодно. Но это возможности. Это колоссальные возможности», – сказал Путин.

Президент добавил, что в условиях такого бешеного потока информации источником знаний для молодежи может быть только авторитетный человек.

«Но чтобы стать таким авторитетным, конечно, это требует большой работы, увлеченности своим делом. В современном мире, мне кажется, что это почти невозможно. Но многим удается из вас, что удивительно. Тех, кому это удается, я хочу поздравить с этим огромным жизненным и профессиональным успехом», – добавил президент.

Также Путин призвал молодежь грамотно выбрать профессиональный путь, чтобы их знания помогли России сохранить лидерство и получить новые компетенции.

В четверг президент работает на форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. В 2018 году он проходит в шестой раз.

В открытии форума приняли участие более 500 школьников и 150 педагогов со всей России.

В открытии форума приняли участие более 500 школьников и 150 педагогов со всей России. Второй день форума был посвящен изобретательству – школьникам поставили задачу сконструировать солнечные батареи микро-спутников и разработать модель робота-планетохода.

На форуме его участники ищут ответ на вопрос «кто я»? Школьники «примеряют» на себя самые разные профессии из разных индустрий, решают командами с участием взрослых в лабораториях Форума актуальные производственные задачи.

Основная повестка Форума 2018 – презентация единой национальной системы профессиональной ориентации для школьников, которая объединит наиболее массовые и масштабные проекты в этой области.

В прошлом году Форум, как инновационная образовательная площадка, дал старт принципиально новому формату – Всероссийским открытым урокам. Впервые он прошел 1 сентября 2017 года, в нем приняли участие больше 1 млн старшеклассников со всей страны. Сейчас состоялось уже 10 открытых уроков, к которым подключаются больше 20 тыс. школ. О новых профессиях и новых индустриях школьникам рассказывают выдающиеся эксперты.