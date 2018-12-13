Россия пообещала зеркально ответить на санкции Литвы

Россия примет зеркальные меры в ответ на санкции Литвы в связи с инцидентом в Керченском проливе, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Мы уже не раз подчеркивали, что любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. И в данном случае с нашей стороны последует «зеркальный» ответ», – сообщила Захарова, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе Вильнюс ввел антироссийские санкции за то, что Россия задержала украинские корабли, которые нарушили границу.