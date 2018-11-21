В Американском университете собрались создать кампусы только для «цветных»

Студенты и администраторы Американского университета (Вашингтон) требуют создать в вузе места, предназначенные только для «цветных студентов»; таким образом предлагается способствовать их интеграции в вуз, которая якобы затрудняется в обычных условиях.

Студенты и сотрудники университета считают, что у цветных студентов должна быть своя собственная область в кампусе, и критикуют Университетский центр мультикультурализма и справедливости (HOME) за то, что в него допускают «студентов всех слоев общества, а не только цветных», сообщает Breitbart.

В студенческой газете, где этому посвящена статья, говорится, что HOME не дает людям чувство безопасности в условиях, когда там могут находиться все студенты.

HOME был создан в ответ на расовый инцидент, произошедший в кампусе в 2017 году, а также после проведенного в кампусе опроса, по итогам которого выяснилось, что 34% его чернокожих жителей не чувствуют себя желанными в кампусе.

Это центр, в котором студенты Американского университета могут отдохнуть, пообщаться с другими студентами, посмотреть телевизор, выпить кофе и позаниматься наукой – в том числе по ночам. Там проводят совместные мероприятия, концерты. HOME должен выполнять функцию поддержки взаимодействия между студентами, в первую очередь цветными. Однако пользоваться центром может любой студент, подав заявку.

Студенческая газета отмечает, что многие учащиеся призывают университет «создать черный дом» в кампусе, где будут жить и обучаться только чернокожие студенты.

Однако в руководстве вуза считают, что предоставление «пространства» для одной группы меньшинств может привести к тому, что все остальные группы меньшинств также потребуют отдельного пространства.

Официально расовая сегрегация в США существовала с принятия в 1865 году 13-й поправки к американской конституции, которая запрещает рабство. Существовали отдельные школы для белых и чернокожих, отдельный общественный транспорт, который существовал до 1970-х годов, запреты на совместное размещение в отелях и мотелях, разделение на кафе и рестораны только для белых и для «цветных» и т.д.