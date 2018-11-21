Эксперт оценил решение украинского капитана объявить себя военнопленным

«Гриценко не является военнопленным по той простой причине, что между Россией и Украиной нет состояния войны. Мы не ведем боевых действий», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Он считает, что командир украинского бронекатера Денис Гриценко, объявляя себя военнопленным, политизирует дело задержанных в Керченском проливе украинских моряков за нарушение госграницы России.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что командир задержанного у Керченского пролива бронекатера капитан 2-го ранга ВМС Украины Денис Гриценко, арестованный в России по делу о незаконном пересечении государственной границы, может объявлять себя кем угодно, хоть военнопленным, но таковым он на самом деле не является.

«Гриценко не является военнопленным по той простой причине, что между Россией и Украиной нет состояния войны. Мы не ведем боевых действий. Поэтому данная категория лиц, задержанная при попытке прохода через Керченский пролив без получения на то соответствующих разрешений России, является нарушителями государственной границы Российской Федерации», – пояснил Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что правовой статус украинских моряков – задержанные по подозрению в нарушении госграницы РФ, поэтому в отношении них было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

«Нам неважно, кем считает себя Гриценко. Все объективные данные, показания свидетелей однозначно говорят, что он виновен. Разумеется, итоговое решение вынесет суд. По крайней мере, мы можем сказать, что выбрать такую линию защиты право Гриценко, как подсудимого», – отметил эксперт, назвав позицию украинского капитана «глупой» из-за попытки политизировать это уголовное дело, так как ему это не поможет избежать справедливого разбирательства.

Также Коротченко дезавуировал слова президента Украины Петра Порошенко, который в своей недавней публикации в американской газете The New York Times расценил инцидент в Керченском проливе как начало войны между странами. «Порошенко может утверждать что угодно, необходимо, чтобы президент Украины и Верховная рада объявили войну РФ, вот тогда страны будут находиться в состоянии войны. Но этого же нет», – подчеркнул эксперт.

Коротченко отметил, что Украина по-прежнему занимается транзитом российского газа в Европу и выполняет ряд других экономических договоренностей. «Осуществляются банковские операции. Вякать – это одно, а юридически никаких акций нет, поэтому в состоянии войны мы не находимся. У нас здесь миллионы украинских гастарбайтеров трудятся прилежно, пересылают деньги на родину. Поэтому какое состояние войны? Это все фейки украинские», – подытожил Игорь Коротченко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о том, что Гриценко считает себя военнопленным, рассказал адвокат Николай Полозов. «Этой позиции будут придерживаться все моряки», – сообщил адвокат.

При этом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди ранее подчеркивала, что задержанные украинские военные моряки не являются военнопленными, поскольку это противоречит третьей Женевской конвенции 1949 года: статус военнопленного применим только в ситуации международного военного конфликта.

Об этом говорил и начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов. Он отмечал, что Украина пытается представить своих задержанных после инцидента в Черном море моряков в качестве военнопленных, однако они обвиняются в совершении уголовного преступления. Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны, потому арестованные моряки не могут считаться военнопленными, говорил он.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».