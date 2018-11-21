Эксперт оценил решение украинского капитана объявить себя военнопленным

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12 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:24  |  vz.ru
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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия

«Азиатское суперкольцо» – это золотое дно для электроэнергетикиФото: China Daily CDIC/Reuters
Южная Корея разработала технико-экономическое обоснование проекта создания энергетического кольца между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Пока Прибалтика пытается выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, обрекая себя на более дорогую электроэнергию, Юго-Восточная Азия, наоборот, надеется решить свои проблемы с помощью России. Каковы шансы появления «азиатского суперкольца»? Подробности...
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Для чего Россия отправила Ту-160 в Венесуэлу

Эксперты видят в полете Ту-160 отработку боевых задач на удаленной территорииФото: Минобороны России/YouTube
Стратегические ракетоносцы Ту-160, преодолев более 10 тыс. километров, приземлились в Венесуэле. Здесь они показательно поучаствуют в отработке «отражения агрессии». За «провокационным» перелетом пристально наблюдали США и их союзники по НАТО. Зачем «Белые лебеди» привели за собой еще и два других самолета – транспортный и пассажирский? Подробности...
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Коллапс в московском метро требует срочных решений

Столичное метро явно не справляется с потоком пассажировФото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности? Подробности...
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Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе

В ДНР есть все основания ожидать масштабного наступления украинской армии уже до Нового годаФото: Maxim Shemetov/Reuters
Уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса. По крайней мере, об этом заявляют в ДНР и подробно описывают план наступления. Это уже не первый случай, когда в ДНР таким вот образом раскрывают замыслы ВСУ. Насколько можно верить данному заявлению представителей непризнанной Донецкой республики? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как объяснить Лолите Милявской, зачем она платит налоги

Митя Алешковский, Председатель совета фонда "Нужна помощь"
Давно хотел сказать. А сегодня прямо напрашивается. Задайте себе вопрос: что нам с вами надо делать, если наши налоги не работают так, как нам того хотелось бы? Стоять и бездействовать или все-таки что-то предпринять? Подробности...
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Ремонт отношений власти и общества с помощью Конституции

Олег Румянцев, юрист, государственный и общественный деятель
Для повышения эффективности Основного закона требуется набор «точечных» поправок. Но не политтехнологических, а направленных на действительное решение социально-экономических и политических задач. Подробности...
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«Солженицын» как пароль для русских

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мне особенно приятно думать, что Солженицын – прожив всю свою длинную и невероятно увлекательную, как его книги, жизнь – так и остался именем вызывающим и раздражающим. Его по-прежнему жарко ненавидят ничтожества. Подробности...
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          Эксперт оценил решение украинского капитана объявить себя военнопленным

             12 декабря 2018, 11:28
          Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Гриценко не является военнопленным по той простой причине, что между Россией и Украиной нет состояния войны. Мы не ведем боевых действий», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Он считает, что командир украинского бронекатера Денис Гриценко, объявляя себя военнопленным, политизирует дело задержанных в Керченском проливе украинских моряков за нарушение госграницы России.

          Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что командир задержанного у Керченского пролива бронекатера капитан 2-го ранга ВМС Украины Денис Гриценко, арестованный в России по делу о незаконном пересечении государственной границы, может объявлять себя кем угодно, хоть военнопленным, но таковым он на самом деле не является.

          «Гриценко не является военнопленным по той простой причине, что между Россией и Украиной нет состояния войны. Мы не ведем боевых действий. Поэтому данная категория лиц, задержанная при попытке прохода через Керченский пролив без получения на то соответствующих разрешений России, является нарушителями государственной границы Российской Федерации», – пояснил Коротченко.

          Эксперт подчеркнул, что правовой статус украинских моряков – задержанные по подозрению в нарушении госграницы РФ, поэтому в отношении них было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

          «Нам неважно, кем считает себя Гриценко. Все объективные данные, показания свидетелей однозначно говорят, что он виновен. Разумеется, итоговое решение вынесет суд. По крайней мере, мы можем сказать, что выбрать такую линию защиты право Гриценко, как подсудимого», – отметил эксперт, назвав позицию украинского капитана «глупой» из-за попытки политизировать это уголовное дело, так как ему это не поможет избежать справедливого разбирательства.

          Также Коротченко дезавуировал слова президента Украины Петра Порошенко, который в своей недавней публикации в американской газете The New York Times расценил инцидент в Керченском проливе как начало войны между странами. «Порошенко может утверждать что угодно, необходимо, чтобы президент Украины и Верховная рада объявили войну РФ, вот тогда страны будут находиться в состоянии войны. Но этого же нет», – подчеркнул эксперт.

          Коротченко отметил, что Украина по-прежнему занимается транзитом российского газа в Европу и выполняет ряд других экономических договоренностей. «Осуществляются банковские операции. Вякать – это одно, а юридически никаких акций нет, поэтому в состоянии войны мы не находимся. У нас здесь миллионы украинских гастарбайтеров трудятся прилежно, пересылают деньги на родину. Поэтому какое состояние войны? Это все фейки украинские», – подытожил Игорь Коротченко.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о том, что Гриценко считает себя военнопленным, рассказал адвокат Николай Полозов. «Этой позиции будут придерживаться все моряки», – сообщил адвокат.

          При этом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди ранее подчеркивала, что задержанные украинские военные моряки не являются военнопленными, поскольку это противоречит третьей Женевской конвенции 1949 года: статус военнопленного применим только в ситуации международного военного конфликта.

          Об этом говорил и начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов. Он отмечал, что Украина пытается представить своих задержанных после инцидента в Черном море моряков в качестве военнопленных, однако они обвиняются в совершении уголовного преступления. Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны, потому арестованные моряки не могут считаться военнопленными, говорил он.

          25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».


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