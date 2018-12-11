Путин объяснил опасность несанкционированных акций на примере Парижа

Президент России Владимир Путин отметил, что призывы к участию в несанкционированных акциях могут привести к событиям, подобным тем, что происходят в Париже.

«Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, страна потом погружается в условия чрезвычайного положения», – передает его слова ТАСС.

Путин заявил об этом, говоря о деле правозащитника Льва Пономарева, который отправлен под административный арест на 16 суток как раз за призывы к несанкционированным митингам.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о «революции желтых жилетов», которая привела к погромам на улицах Парижа и других городов.