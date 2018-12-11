Россия собралась резко увеличить долю на мировом рынке СПГ

Доля России на мировом рынке сжиженного природного газа составляет около 4%, а к 2035 году нужно достичь 15-20%, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Сегодня доля России на мировом рынке СПГ составляет около 4%, и мы пока не являемся самым ключевым игроком, хотя уже входим в элиту. К 2035 году мы ставим цель выйти на 15-20% от этого рынка», – передает слова Медведева ТАСС.

Ранее американские СМИ назвали 2019 год особым для экспортеров СПГ. Отмечалось, что рост спроса в 2018 году оказался неожиданно высоким.

Среди конкурентов США назывались Канада, Катар, Россия и Австралия.