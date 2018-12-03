Пресса США указала на особое значение 2019 года для экспортеров СПГ

Для американских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) 2019 год будет иметь особое значение, пишут СМИ.

Сейчас в континентальной части США есть три терминала СПГ: Dominion Energy в Мэриленде и Cheniere Energy в Техасе и Луизиане. еще несколько находятся в процессе строительства, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Из примерно 25 проектов по экспорту СПГ 13 могут получить одобрение регуляторов в 2019 году, но не все из них будут реализованы. Эксперты предсказывают, что «в конечном счете» доля США может составить 20–30% мирового экспорта СПГ.

WSJ пишет, что рост спроса на СПГ в 2018 году оказался неожиданно высоким, хотя существовали опасения, что развитие экспортной отрасли в США затормозится. В 2019 году США могут вывести на рынок 57 млн тонн СПГ, что вдвое увеличит «объем доступного для экспорта СПГ».

Среди конкурентов США издание называет Канаду, Катар, Россию и Австралию.

Напомним, Москва заявляла, что США используют политическое давление, препятствуя газовому сотрудничеству Европы с Россией, чтобы продавать свой более дорогой газ.