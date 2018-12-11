На Кубани житель застрелил двух женщин и скрылся

Согласно предварительной версии следствия, мужчина 1962 года рождения застрелил жену и тещу из охотничьего ружья, после чего скрылся.

«Убитые – мать и дочь – были обнаружены около 11.00 по Москве в частном доме поселка Восход. Личность предполагаемого убийцы установлена, он объявлен в розыск», - приводит «Интерфакс» слова своего источника из региональных оперативных служб.

Тела обеих женщин были обнаружены днем во вторник в Новкубанском районе Краснодарского края.