Двое подростков в Ростовской области убили молодую женщину

В Ростовской области задержаны двое подростков, подозреваемых в убийстве молодой матери, сообщает региональное следственное управление СК России.

В Миллерово по подозрению в убийстве молодой матери задержаны двое подростков 15 и 16 лет. По версии следствия, 5 декабря несовершеннолетние распивали спиртные напитки с молодой женщиной, после чего отправились той же компанией в лесополосу на окраине города. Там подростки начали приставать к подруге, но та отказала им в интиме. Тогда парни задушили собутыльницу ремнем и скрылись с места преступления, сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

По словам следователей, сейчас ведется проверка, решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Следователям также предстоит дать оценку обстановке, в которой росли правонарушители, и выяснить, проводилась ли с ними профилактическая работа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сообщается, что погибшая воспитывала двух малолетних детей.

Напомним, 13 мая в поселке Псебай подозреваемые в преступлении молодые люди 16 и 20 лет жестоко изнасиловали мать пятерых детей, 40-летнюю женщину, а затем убили ее. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие последствия имела история для чиновников, ответственных за профилактическую работу с несовершеннолетними.