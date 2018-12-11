В подъезде дома в Москве несколько часов транслировали порно

В подъезде жилого дома в Москве на мультимедийных экранах у лифтов несколько часов подряд транслировалось порно, сообщают СМИ.

Об этом инциденте сообщили жители дома в районе Марьино, передает «Москва 24».

Сообщается, что жильцы возмущены и переживают, что откровенное видео доступно детям и старикам.

«Это сегодня у нас транслируют! А до этого была, как обычно, реклама. В течении уже 6 часов получается. А я вам послала еще вечером. И до сих пор это дело транслируется! Мне даже нечего сказать!» – рассказала жительница Юлия.

Некоторые жители дома предположили, что это – проделка подростков. «Но даже если так, это ведь где-то контролируется, администрируется. Ведь, насколько я понял, напрямую с экрана запустить такое нельзя», – сказал один из жителей дома.

Телеканал уточняет, что интерактивные мониторы предоставляют возможность выхода в интернет, благодаря которой включить порнографию мог любой.