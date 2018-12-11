Путин придет на прощание с Алексеевой

Президент Владимир Путин посетит церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Скоро президент придет на прощание с Людмилой Алексеевой», – цитирует Пескова РИА «Новости».

В планах у президента на вторник также открытие памятника Александру Солженицыну и прием вдовы писателя Натальи Солженицыной, несколько внутренних совещаний и заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Отметим, что на прощание с Алексеевой, которое проходит в Центральном доме журналиста, уже пришли сотни людей. Они приносят цветы, говорят слова соболезнования родным Алексеевой.

В зале звучит тихая музыка. У гроба Алексеевой посменно дежурят глава Совета по правам человека Михаил Федотов, тележурналист и историк Николай Сванидзе, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, глава ЦИК, экс-омбудсмен Элла Памфилова.

Церемония продлится до 13.00.

Церемонию ранее посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин, посол США Джон Хантсман, сенатор, бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, Глава РСПП Александр Шохин, артист Аристарх Ливанов, адвокат Генри Резник и другие.

Напомним, церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, скончавшейся в субботу на 92 году жизни, проходит в Центральном доме журналиста в Москве.