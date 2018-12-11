Церемония прощания с Алексеевой началась в Москве

Церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, скончавшейся в субботу на 92 году жизни, началась в Центральном доме журналиста в Москве.

Открытый гроб установлен на небольшой сцене в одном из залов Центрального дома журналистов, над ним черно-белый портрет Людмилы Алексеевой. Рядом с гробом установлены траурные венки, родственники правозащитницы также находятся на сцене, к которой желающие проститься с Алексеевой приносят цветы. В зале звучит тихая минорная музыка, передает РИА «Новости».

С Алексеевой уже простился председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Также ожидается, что в церемонии примет участие глава канцелярии президента Польши Михал Дворчик, который возложит венок и зачитает письмо с соболезнованиями от премьер-министра Матеуша Моравецкого. Также Дворчик объявит о том, что «президент Польши по представлению министра иностранных дел посмертно наградил Алексееву кавалерским крестом Ордена заслуг перед Республикой Польша».

Также сообщалось, что церемонию может посетить президент Владимир Путин.

Алексеева умерла 8 декабря на 92-м году жизни.