Омбудсмен Москалькова и глава СПЧ Федотов пришли проститься с Алексеевой

В эти минуты в Центральном доме журналиста проходит церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Многие люди пришли отдать ей дань уважения и проводить в последний путь, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Траурное мероприятие в Центральном доме журналиста во вторник началось примерно с 9 часов утра, когда собравшихся, коих оказалось очень много, начали запускать внутрь.

На мероприятие аккредитовались 130 журналистов, что стало неожиданностью для организаторов гражданской панихиды. Журналистов запускают в зал, где проходит прощание, небольшими группами на десять минут, а затем просят уступить место другим их коллегам.

Пришедших проститься охрана также просит быстрее выходить из зала, чтобы другие тоже успели это сделать. Зал очень небольшой, и там быстро стало душно от огромного количества людей.

Почтить память Алексеевой пришли многие известные люди. Так, присутствовали руководитель исследований Российского общественно-политического центра Федор Шелов-Коведяев, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава СПЧ при президенте РФ Михаил Федотов, депутат Госдумы Олег Шеин.

Москалькова и Федотов подошли к гробу и провели возле него примерно 10 минут. На левых руках у обоих были надеты траурные повязки. Вслед за ними к сцене с гробом подошел Шеин, возложил цветы и долго не хотел уходить из зала, а потом явно искал кого-то глазами.

Пришел на панихиду и первый вице-президент Адвокатской палаты города Москвы, заслуженный юрист РФ Генри Резник. В руках он держал букет белых цветов.

Позднее на траурное мероприятие прибыл президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров простился. Он быстро зашел в зал, возложил цветы и резко вышел.

Вообще цветов приносят столь много, что их периодически забирают организаторы панихиды, чтобы освободить место.

Напомним, церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, скончавшейся в субботу на 92 году жизни, проходит в Центральном доме журналиста в Москве. Открытый гроб установлен на небольшой сцене в одном из залов, над ним размещен черно-белый портрет Людмилы Алексеевой. Рядом с гробом установлены траурные венки, родственники правозащитницы также находятся на сцене, к которой желающие проститься с Алексеевой приносят цветы. В зале звучит тихая минорная музыка.

Сообщалось, что церемонию может посетить президент Владимир Путин.