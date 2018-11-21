В Осло вручили Нобелевскую премию мира

В понедельник на церемонии в ратуше Осло Нобелевскую премию мира вручили хирургу и гинекологу из Демократической Республики Конго Дени Муквеге и бывшей наложнице террористов из «Исламского государства*» иракской правозащитнице Наде Мурад.

Торжественная церемония награждения проходит в присутствии членов королевской семьи и представителей правительства Норвегии, пишет ТАСС.

«Норвежский нобелевский комитет принял решение присудить премию мира за 2018 год Дени Муквеге и Наде Мурад за их усилия против использования сексуального насилия как оружия в вооруженных конфликтах. Акты насилия неприемлемы как орудие войны, это военные преступления. Те, кто за них ответственен, должны быть наказаны. Это послание разделяют оба лауреата», – сказала на церемонии председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

Она отметила, что, несмотря на разницу в судьбах лауреатов, их объединяет «борьба за справедливость». Также председатель комитета обратила внимание на символичность того, что премия вручается в день празднования 70-летия Всемирной декларации прав человека, где для мужчин и женщин прописаны разные права.

«Сексуальное насилие является нарушением этих фундаментальных прав. Мы должны знать об этих преступлениях, если хотим бороться с ними», – добавила Райсс-Андерсен.

В комитете рассказали, что «Муквеге посвятил большую часть своей жизни помощи жертвам сексуального насилия в Конго»: со своей командой хирург лечил тысячи пострадавших от насилия жертв. А «Мурад является свидетелем, рассказавшим о насилии в отношении нее и остальных жертв». Комитет сообщил, что она является одной из трех тысяч езидских девушек, которых террористы ИГ* регулярно подвергали насилию в рамках своей военной стратегии.

Вручение премии проходит в рамках Дней мира в норвежской столице, которые проходят с 5 по 12 декабря.

Напомним, Муквеге узнал о присуждении ему Нобелевской премии, когда находился на рабочем месте в операционной. Лауреатов премии объявили в начале октября, рассказав об их достижениях и усилиях «по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов».