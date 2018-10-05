Врач-гинеколог узнал о присуждении нобелевки на рабочем месте

Врачу-гинекологу Денису Муквеге присудили Нобелевскую премию мира за 2018 год за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов; он узнал об этом, находясь в операционной.

Денис Муквеге из Демократической республике Конго находился в операционной в тот момент, когда его объявили лауреатом Нобелевской премии, сообщает РИА «Новости».

Муквеге получил премию вместе с иракской правозащитницей Надей Мурад.

Управление верховного коммисара ООН по делам беженцев выразило благодарность обоим лауреатам за смелость и стремление к справедливости.

«Поздравляем наиболее заслуживающих Нобелевской премии мира лауреатов – Дени Муквеге и Надю Мурад – за вашу смелость и приверженость искоренению сексуального насилия в качестве средства войны и конфликта, а также за стремление добиться справедливости для жертв», – сообщило ведомство в соцсети, передает ТАСС.

Муквеге во время Второй Конголезской войны оказывал помощь тысячам женщин, проводил более 10 операций и работал по 18 часов в сутки.

Надя Мурад пережила сексуальное рабство, после чего занялась общественной работе по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия войны.

В 2018 году каждая Нобелевская премия выдается в размере составляет 9 миллионов шведских крон (1 млн долларов).