В Росавиации рассказали о возможном создании новой региональной авиакомпании

Новая региональная авиакомпания под названием «Губернские авиалинии» может появиться в Центральной России, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

«Появились лица, которые хотят заниматься (региональными) перевозками на самолетах небольшой пассажировместимости – до девяти мест. У них есть линейка самолетов, которую они подобрали», – рассказал Нерадько, передает ТАСС.

Он добавил, что в случае создания авиакомпания будет называться «Губернские авиалинии» и будет осуществлять полеты между городами центральной части России.

Ранее СМИ сообщали, что компанию создает Торговый дом «Топливное обеспечение Аэропортов».