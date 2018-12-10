Стало известно, против кого ввел санкции ЕС за организацию выборов в Донбассе

Стали известны имена девяти человек, в отношении которых ввел санкции Европейский союз за организацию выборов в Донбассе.

«В список лиц, указанный в приложении, включены следующие фамилии: Ольга Валерьевна Позднякова, «председатель Центральной избирательной комиссии» так называемой «Донецкой Народной Республики»; Кравченко Елена Валерьевна, «председатель Центральной избирательной комиссии» так называемой «Луганской Народной Республики»; Леонид Иванович Пасечник, «избранный лидер» так называемой «Луганской Народной Республики», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

В ЕС считают, в частности, что Пасечник, «выступая в этом качестве, активно поддерживал и осуществлял действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также еще больше дестабилизировали Украину».

В список также включены Владимир Бидевка, председатель «Народного совета» ДНР, Денис Мирошниченко, глава «Народного совета» так называемой ЛНР, Алексей Найденко, зампред центральной избирательной комиссии ДНР, Владимир Юрьевич Высоцкий, секретарь Центральной избирательной комиссии ДНР, Максим Свидченко, замглавы Центральной избирательной комиссии ЛНР, Екатерина Терещенко, секретарь ЦИК ЛНР.

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября. В Донецкой народной республике выиграл Денис Пушилин, в Луганской народной республике – Леонид Пасечник.

Источник в структурах Евросоюза предполагал, что в ответ на ситуацию в Донбассе ЕС может рассмотреть возможность расширения черного списка.