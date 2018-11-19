Назван один из вариантов реакции ЕС на выборы в Донбассе

Источник в структурах Евросоюза рассказал, какие меры может принять ЕС в ответ на ситуацию в Донбассе.

По словам источника РИА «Новости», речь может идти о реакции ЕС на проведение выборов в ДНР и ЛНР. Источник не исключил рассмотрения возможности расширения ЕС черного списка. Он напомнил, что в 2018 году ЕС уже «распространил на нескольких человек ограничительные меры после проведения в Крыму» российских выборов.

Расширение черных списков в связи с ситуацией в Донбассе может быть одним из вариантов, конкретные решения будут прорабатываться, сказал источник.

В понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС может в ближайшее время принять меры в связи с проведением выборов в Донбассе и ситуацией с досмотрами судов в Азовском море.