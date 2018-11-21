Интерпол объявил в розыск готовившего теракт в России украинца

По запросу России в международный розыск Интерполом объявлен гражданин Украины Стефан Капинос за подстрекательство к совершению террористической атаки, сообщает международная организация.

20-летний Капинос – гражданин Украины, уроженец Ялты. На сайте Интерпола размещена фотография разыскиваемого в камуфляжной форме, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Капинос – представитель запрещенной в России организации УНА-УНСО*. Он давал инструкции задержанному в России гражданину Украины Павлу Грибу. По версии следствия, Гриб с 27 марта по 15 мая 2017 года через интернет призывал старшеклассницу в городе Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня. После этого он рекомендовал ей уехать из России.

Гриб арестован, содержался в СИЗО в Краснодарском крае, затем – в Ростовской области. Он находится под арестом до 24 апреля 2019 года.