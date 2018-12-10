Песков высказался об указе о назначении главы ГРУ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не видел приказа о назначении начальника ГРУ Генштаба ВС Игоря Костюкова.

«Я не видел пока указа соответствующего. Я не могу вам подтвердить», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, 10 декабря источник сообщил о назначении вице-адмирала Игоря Костюкова, временно исполняющего обязанности главы ГРУ, на пост руководителя военной разведки.