Задержанных на акции «желтых жилетов» свозили в конюшню

Участников акции протеста «желтых жилетов», задержанных полицией в Брюсселе, свозили в конюшню, где держали несколько часов без доступа к туалету и не информируя о дальнейших действиях.

О произошедшем изданию Sudinfo рассказали очевидцы. Уточняется, что все происходило в районе Брюсселя Эттербек, где правоохранители задержали десятки «желтых жилетов», которых позже отправили в конюшню федеральной полиции. В этом помещении задержанных продержали несколько часов, передает РИА «Новости».

Один из задержанных рассказал, что полицейские взяли протестующих в кольцо, когда те «спокойно участвовали в манифестации с «желтыми жилетами». «Нас привезли сюда, в казармы в Эттербеке, в конюшню, где обычно находятся лошади. Здесь женщины и мужчины вперемешку, все в одном месте, как скот, у нас нет никакой информации», – рассказал задержанный, снимая происходящее на камеру смартфона. Он также сказал, что в помещении протекала крыша и вода лилась прямо на задержанных. «Нет или очень сложный доступ к туалету, поэтому люди справляют нужду здесь, у стены. Мы вот в таких условиях», – сказал он.

Со ссылкой на слова представителей полиции, он добавил, что решение собрать задержанных в конюшне принял бургомистр.

На видео, которое очевидцы передали изданию, запечатлены десятки человек, лишь на некоторых из которых желтые жилеты. Они столпились в помещении с мокрой грязью под ногами, на руках некоторых – пластиковые стяжки, которые, предположительно, применялись в качестве наручников.

Протесты «желтых жилетов» начались во Франции из-за высоких цен на топливо, а позднее затронули другие европейские страны. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «желтые жилеты» уничтожили политическое будущее французского лидера Эммануэля Макрона.