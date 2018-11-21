Захарова высмеяла коллег из украинского МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, чем занимался МИД Украины, когда украинские военные корабли направлялись в сторону Керченского пролива.

«Сразу не поверила. Пришлось перепроверять. Оказалось – все так и есть. Это же вам не фейки от УНИАН. Это фотофакт: и красиво, и весело, и очень страшно. Обращаю внимание, что основной тезис украинской информационной кампании в отношении России: русские неадекватные, все пьют боярышник, употребляют наркотики, невежественные и дикие люди. Держитесь. Не для слабонервных. Потому что эти люди реализуют информационную политику Украины», – сообщила на своей странице в Facebook Мария Захарова.

Она добавила, что ежедневно сотни ботов и тролей пишут комментарии, распространяют фото-фейки, занимаются дезинформацией.

Речь идет о сотруднице министерства иностранных дел Украины Елене Ващенко, которая насмешила соцсети носками поверх ботинок.

Чем занималась Представитель пресс-службы МИД Украины Олена Ващенко, когда корабли украинских ВМС? Порошенко отправил в российские территориальные воды? Она надела носки поверх ботинок и пошла домой. Зачем? А зачем всё остальное на Украине? pic.twitter.com/LDXRQVMK1f — Негосдума (@duma_gos) 30 ноября 2018 г.

Кроме того, российский дипломат прокомментировала заявление замминистра информационной политики Украины Эмине Джапаровой, заявившей накануне, что иностранным журналистам запрещено въезжать на территорию Крыма и Донбасса в связи с военным положением.

«МИД Украины опроверг это заявление, но интересным образом, указав, что решение об ограничении на въезд иностранцев принимает Государственная пограничная служба Украины. Пока Государственная пограничная служба Украины не добавила пару строчек к этому фарсу, хочу напомнить, что госорганы Украины не могут запретить иностранным журналистам посещать Крым. Ни теоретически, ни практически. Иностранные журналисты могут посещать Крым свободно, въезжая на территорию России в соответствии с утвержденным порядком», – подытожила Захарова.

Напомним, что ранее внешний вид министра иностранных дел Украины Павла Климкина не раз оказывался в центре внимания общественности. Так, пару раз его высмеивали за клоунские штаны.