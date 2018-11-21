Воевавший в Донбассе Пашинин сменил актерскую карьеру на «разгребание» дворов

Российский актер Анатолий Пашинин, воевавший в рядах украинских националистов в Донбассе, рассказал, что в настоящее время у него нет постоянного заработка.

«Ребята иной раз звонят: «Деньги нужны?» Есть возможность подзаработать гривен 500 (около 1,2 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД), выехать, разгрести. Сейчас же этот – отопительный сезон. Люди дровами запасаются, поэтому разгрузить, выгрузить, привезли, поколоть. Елки-палки, по хозяйству всегда есть какая-то штука: расчистить завалы перед домом», – рассказал он в эфире программы «Рандеву» на украинском «Пятом канале».

В Украинской добровольческой армии, в рядах которой воевал Пашинин, ранее рассказали, что актер был на передовой всего месяц, а в подразделении около двух месяцев. Отмечалось, что его сделали частью информационной кампании против России.

Пашинин заявлял о слежке за ним со стороны Службы безопасности Украины и грозил свести счеты с жизнью. В СБУ назвали его заявления странными.