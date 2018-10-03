СБУ ответила на обвинения воюющего в Донбассе актера Пашинина

В СБУ считают странными обвинения в слежке от российского актера Анатолия Пашинина, вступившего в ряды украинских националистов в Донбассе.

СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства, заявила спикер ведомства Елена Гитлянская в комментарии изданию «Обозреватель».

По ее словам, СБУ не угрожала Пашинину и не прослушивала его телефон.

«Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными», – сказала она.

Ранее в среду Анатолий Пашинин заявлял о слежке за ним со стороны службы безопасности Украины и грозил свести счеты с жизнью.

Ранее Пашинин сравнивал украинцев с папуасами, а также рассказывал о «чудовищном удовольствии» от войны в Донбассе.