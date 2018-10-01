Комбат Пашинина рассказал какой из актера боец

Российский актер Анатолий Пашинин, который вступил в ряды Украинской добровольческой армии (УДА), был на передовой всего месяц, а в подразделении около двух месяцев; сейчас он является частью информационной кампании против России, заявил командир 8-го батальона УДА Андрей Гергерт.

«Пашинин воевал в подразделении около двух месяцев, а как информационный повод – да, он уже год времени. Он обычный боец, не какой-то экстраординарный, и, например, он на передовой был один месяц, а ребята по три года уже, как его охарактеризовать?», – передает его слова «Обозреватель».

Он отметил, что Пашинин приехал «по доброй воле» с желанием воевать, однако приносит больше пользы «в информационной плоскости для борьбы с Россией».

Гергерт добавил, что Пашиняна нет на передовой. Сейчас актер в Киеве. «Поднимает какую-то революцию, спасает там всех», – заявил комбат.

При этом СБУ, по его словам, могли взяться за него из-за заявлений актера о том, что на Украине «все гиблое». Этим он объясняет то, что Пашинина, по его собственным словам, могут прослушивать.

«Был бы я СБУшником, я бы сам за него взялся. К человеку, который такое плетет, возникают вопросы. Если ты воевал за эту землю, то какое право ты имеешь так себя вести? Он по очень скользкому льду ходит. Когда мы были его основой, его охраной – это было одно, а когда нас не будет рядом, посмотрим, как он справится», – отметил комбат.

Ранее Пашинин заявил о слежке за ним со стороны Службы безопасности Украины и грозил свести счеты с жизнью. В СБУ назвали его заявления странными.