Собчак предложила свою разгадку странностей в скандале с главным редактором «Медузы»

Журналистка Ксения Собчак предположила, что между бывшим главредом «Медузы» Иваном Колпаковым и девушкой, которая обвинила его в харассменте, были романтические чувства.

«Мне с самого начала казалось странным замалчивание подробностей «инцидента» с участием Ивана Колпакова и Эли Комарковой. Молчали обе стороны, и о случившемся мы узнали только благодаря оскорбленному мужу – Никите Комаркову. И вот мне подумалось, что главный здесь потерпевший именно Никита, поскольку... у его жены явно был роман с Колпаковым», – заявила Собчак в своем Telegram-канале Кровавая барыня.

«Именно поэтому Иван в прощальном посте пишет, что «это не харассмент и не сексуальное домогательство». Может просто здесь действительно речь не о харассменте, а о настоящих чувствах между Колпаковым и Комарковой? Версия может и излишне романтическая, но только она объясняет молчание Комарковой и Колпакова», – пишет журналистка.

Блогеры отреагировали на отставку главного редактора «Медузы» после скандала

Напомним, в пятницу обвиненный в домогательствах Колпаков объявил о своей отставке. По его словам, только так можно минимизировать репутационный ущерб для издания. Ранее Колпаков был отстранен от руководства изданием, но позже вернулся.

Отметим, сотрудник портала, обвинивший главного редактора в домогательствах к его жене, уволился по собственному желанию. Главный редактор газеты ВЗГЛЯД Константин Кондрашин предложил работу сотруднику, жену которого оскорбил Колпаков.