Минаев сделал признание относительно харассмента

Главный редактор журнала «Esquire Россия» Сергей Минаев заявил, что никогда не действовал по отношению к женщине с высоты положения, но поставил себя на место главного редактора издания «Медуза» Ивана Колпакова.

«Я никого никогда не харассил. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы я действовал по отношению к женщине с высоты положения (я начальник, я селебрити, я просто пьяный мудак and I like it). И дело тут даже не в воспитании, не в моей какой-то исключительной харизме, а, скорее всего в дикой застенчивости. Мне подойти познакомится всегда были невероятно сложно. А уж распускать руки, это совсем запредел», – написал он в Telegram.

«Я ставлю себя на место Колпакова. Схвати я просто за шнурок кроссовки кого то-то редакции, что б тут началось. Сначала меня бы ... (обругали) все либеральные СМИ, потом некоторые прокремлевские (ну чтоб просто вдогонку). Потом люди с хорошими и плохими лицами написали бы коллективное письмо в Америку с требованием немедленного моего изгнания. Я не депутат Госдумы и не друг Галины Тимченко. Никто бы не встал на мою защиту, кроме нескольких моих друзей (их тут же бы смешали с говном)», – предсказывает Минаев.

По мнению Минаева, ему бы припомнили все «резонансные дела» целый месяц.

Медиаменеджер призвал остановить травлю, спросив у Колпакова, почему тот публично не извинится перед девушкой, которую оскорбил.

«Почему ты публично не извинишься перед ней? Ты уже сыграл в мудака. Не играй хоть в труса», – отметил Минаев.

Он обратился к пострадавшей девушке с просьбой простить Колпакова, поскольку тот долго будет жить с этим.

Напомним, главный редактор «Медузы» Иван Колпаков подал в отставку после скандала. Отставка связана с обвинениями, которые выдвинула против него жена одного из сотрудников издания. Ранее Колпаков был отстранен от руководства изданием, но позже вернулся.

В пятницу же он решил подать в отставку после многочисленной критики со стороны общественности.

Ранее главный редактор газеты ВЗГЛЯД Константин Кондрашин в Facebook предложил работу уволившемуся из «Медузы» full-stack разработчику Никите Комаркову. Мужчина написал заявление после того, как Колпаков на одном из корпоративов трогал его жену за ягодицы.