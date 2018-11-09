Обвинения по «делу Рыболовлева» предъявлены нескольким чиновникам Монако

Обвинения в коррупции и торговле влиянием в рамках «дела Рыболовлева» предъявлены еще нескольким чиновникам княжества Монако, сообщает газета Monaco Matin.

В частности, обвинения в «пассивной торговле влиянием, пассивной коррупции, разглашении тайны следствия и/или профессиональной тайны» были предъявлены главе подразделения уголовного розыска Монако Кристофу Аге и его заместителю Патрику Фюзари, передает РИА «Новости».

Аналогичные обвинения предъявлены экс-главе службы безопасности Монако Режи Ассо и экс-советнику правительства по внутренней политике Полю Массерону.

Вместе с тем, российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву разрешили покинуть Монако.

Напомним, в Монако Рыболовлева задержали во вторник. Вместе с миллиардером была задержана «почти вся бывшая верхушка судебного аппарата» княжества. В среду стало известно, что бизнесмену предъявили обвинение в коррупции.