Осуждена организатор «смертельных тренингов» в Петербурге

Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил к году условно создательницу ликвидированной АНО «Зеора» Ольгу Маркелову, после тренингов которой покончили с собой два человека, сообщила руководитель объединенной пресс-служба городских судов (ОПС) Дарья Лебедева.

Приговор уже вступил в законную силу, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Маркелова полностью признала свою вину.

По данным следствия, женщина и ее супруг создали и руководили общественным объединением, деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами.

В апреле 2012 года Маркеловы создали АНО «Зеора», в рамках которой проводили тренинги личностного роста по системе «Лайфспринг» одноименной созданной в США организации.

В тренингах присутствовали признаки осуществления психологического воздействия на человека. Двое участников тренингов, проводимых под руководством супруга обвиняемой, в результате покончили с собой.

Маркелов сбежал из-под домашнего ареста и покинул Россию. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, мужчина объявлен в международный розыск и заочно арестован по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан») и п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В ноябре 2017 года Невский районный суд удовлетворил иск управления Минюста по Санкт-Петербургу о ликвидации АНО «Зеора» и исключении сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц.