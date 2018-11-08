Вышла компьютерная игра о похождениях Кокорина и Мамаева

Похождения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева вдохновили создателей компьютерной игры, в которой персонажи бьют посетителей кафе стульями.

Игра Angry Chair («Злой стул») появилась в магазине приложений для Android, сообщают «Вести».

«Хотите выпустить пар? Вас огорчают злые хейтеры и вы не можете дать им за это стулом по лицу? У нас есть решение – игра Angry Chair. Атакуйте недругов стулом по лицу за их язвительные фразы и золотые цитаты, расслабляйтесь, наслаждайтесь и добивайтесь новых рекордов», – говорится в аннотации к игре.

Правилами игры разрешено бить только тех, чьи слова играющему не нравятся.

В начале ноября адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщала, за время нахождения в СИЗО он ответил более чем на тысячу писем.

В октябре полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев говорил, что недоволен пребыванием в СИЗО.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с компанией напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Футболистам предъявили обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».