Кокорин из заключения успел написать более тысячи писем

Обвиненный в хулиганстве футболист «Зенита» Александр Кокорин из СИЗО дал ответы более чем на тысячу писем, в которых нет негативных отзывов, рассказала адвокат спортсмена Татьяна Стукалова.

«Братья Кокорины чувствуют себя неплохо, чего желают и вам, и передают всем и каждому в отдельности огромное спасибо за поддержку. Саша ответил более чем на 1 тыс. писем, поступивших к нему в СИЗО. И очень обрадован тем, что среди них нет негатива», – пишет Стукалова на своей странице в Instagram.

Она также сообщила в конце своего поста, что финал этого уголовного дела «может быть очень неожиданным для всех».

Ранее Кокорин ответил российскому блогеру Илье Давыдову (Мэддисону). Ответ футболиста он опубликовал в соцсетях.

«Привет, Александр! Пишу тебе из теплой ванны. Знаю, вы с Павлом тоже любили принять джакузи и все такое. Понимаю, что ты сейчас испытываешь, у меня тоже были трудные моменты в жизни, но никогда нельзя отчаиваться. Как знать, может быть, сегодня у тебя все плохо, а завтра станет гораздо лучше. Никогда не играй в «СТАЛКЕР. Чистое небо» – полная шляпа. С футболом не завязывай. Твой Вова», – написал Мэддисон.