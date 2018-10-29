Муж Елены Малышевой попал под автобус в Москве

Мужа телеведущей Елены Малышевой Игоря госпитализировали после того, как его сбил автобус в Москве.

ДТП произошло 6 ноября. Медики обнаружили у Малышева сотрясение мозга и ушибы, сообщает РЕН ТВ.

В пресс-службе УГИБДД по Москве отметили, что по факту инцидента проводится проверка.